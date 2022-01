No, non è stata bloccata la rete 5G negli Stati Uniti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il 5G negli Stati Uniti è stato bloccato? No, ma la voce gira sempre più velocemente con il rischio di vedere le cronache impazzire su una notizia che rischia – come di consueto – solo di dare nuovamente spazio alle teorie più bislacche dei No 5G. Niente di nuovo per carità. Il movimento, seppur indebolito dall’affermazione di altri complotti, è sempre in cerca di appigli per fermare le antenne. Stavolta la questione in realtà è molto specifica, ma va spiegata bene. Cosa c’è di vero nel blocco del 5G americano Per dirla in poche parole, in America, le frequenze utilizzate dal 5G sono vicine a quelle utilizzate dai radioaltimetri degli aerei. Questo è successo perché agli operatori telefonici è stata assegnata, in asta pubblica, la banda di frequenza compresa tra i 3,7 a 3,98 GHz, valori vicini a quelli dei ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il 5Gè stato bloccato? No, ma la voce gira sempre più velocemente con il rischio di vedere le cronache impazzire su una notizia che rischia – come di consueto – solo di dare nuovamente spazio alle teorie più bislacche dei No 5G. Niente di nuovo per carità. Il movimento, seppur indebolito dall’affermazione di altri complotti, è sempre in cerca di appigli per fermare le antenne. Stavolta la questione in realtà è molto specifica, ma va spiegata bene. Cosa c’è di vero nel blocco del 5G americano Per dirla in poche parole, in America, le frequenze utilizzate dal 5G sono vicine a quelle utilizzate dai radioaltimetri degli aerei. Questo è successo perché agli operatori telefonici èassegnata, in asta pubblica, la banda di frequenza compresa tra i 3,7 a 3,98 GHz, valori vicini a quelli dei ...

Advertising

GuidoDeMartini : CAPEZZONE: ???????? ???? Per 2 anni è stata costruita scientificamente una pazzia politica e mediatica in cui ognuno di n… - AlbertoBagnai : Vedremo se tutte le richieste ricevute dai MMG in questi due anni erano inappropriate e se a tutte quelle appropria… - romeoagresti : #Ihattaren-#Utrecht: continua il dialogo con la #Juventus, ma ad oggi l’intesa non è stata ancora trovata. Gli olan… - Songi76 : @Barbara18376087 @valy_s Di sicuro sono non urgenti perché io mi sono rotta la caviglia 8gg fa e sono stata operata… - MLipperi : RT @GiorgiaMeloni: La testimonianza di Alessia, che ha perso il bimbo che portava in grembo dopo esser stata mandata via dal pronto soccors… -