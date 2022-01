“No al super green pass”: pure Amnesty International contro le misure del governo Draghi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – Ha stupito molti il comunicato rilasciato il 14 gennaio dalla nota organizzazione per la difesa dei diritti umani Amnesty International che ha, seppur con molto ritardo, identificato nel sistema italiano del cosiddetto “super green pass”, dei principi di discriminazione verso quei cittadini che hanno scelto di non aderire alla campagna vaccinale. Amnesty contro il super green pass: il comunicato I toni del comunicato non sono, come si può facilmente intuire, di condanna nei confronti del governo ma pongono l’attenzione su alcuni aspetti pericolosi circa l’utilizzo della super certificazione verde. L’organizzazione afferma infatti come il green ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – Ha stupito molti il comunicato rilasciato il 14 gennaio dalla nota organizzazione per la difesa dei diritti umaniche ha, seppur con molto ritardo, identificato nel sistema italiano del cosiddetto “”, dei principi di discriminazione verso quei cittadini che hanno scelto di non aderire alla campagna vaccinale.il: il comunicato I toni del comunicato non sono, come si può facilmente intuire, di condanna nei confronti delma pongono l’attenzione su alcuni aspetti pericolosi circa l’utilizzo dellacertificazione verde. L’organizzazione afferma infatti come il...

