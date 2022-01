Niente negozi senza Green Pass, è il giorno del decreto: certificato anche per comprare le sigarette e controlli medici programmati (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per i No Vax la consolazione è che potranno forse smettere di fumare, perché il Dpcm che dovrebbe essere firmato oggi da Draghi, dal 1° febbraio chiuderà la porta di quasi tutti i negozi, tabaccai compresi, a chi è senza vaccino. L’ingresso sarà consentito solo negli esercizi che vendono beni essenziali. La cui lista contenuta… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per i No Vax la consolazione è che potranno forse smettere di fumare, perché il Dpcm che dovrebbe essere firmato oggi da Draghi, dal 1° febbraio chiuderà la porta di quasi tutti i, tabaccai compresi, a chi èvaccino. L’ingresso sarà consentito solo negli esercizi che vendono beni essenziali. La cui lista contenuta… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

