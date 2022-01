Newcastle | i miliardari vogliono Balotelli | c’è la conferma del presidente dell’Adana

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ildeipiomba su Mario. L’attaccante italiano potrebbe presto tornare in Premier League, dove ha giocato col Manchester City: per arrivare al suo cartellino, i Magpies pare abbiano contattato ildell’attuale club in cui gioca, l’Adana Demispor in Turchia. Questa ladi Murat Sancak: “C’è un interessamento, ma non ho ancora ricevute offerte speciali”. SportFace.