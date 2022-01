Netflix, in anteprima nuove foto della seconda stagione della serie “Bridgerton” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oggi Netflix e Shondaland rilasciano in anteprima otto nuove foto con uno sguardo alle avventure che affronteranno molti dei diversi personaggi della seconda stagione di Bridgerton, disponibile su Netflix dal 25 marzo 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Mantenendosi in linea con i romanzi, questa stagione racconta la romantica storia di Lord Anthony Bridgerton e della sua ricerca dell’amore. Bridgerton approda su Netflix da Shondaland ed è prodotto da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen. Quest’ultimo è anche l’ideatore e lo showrunner della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oggie Shondaland rilasciano inottocon uno sguardo alle avventure che affronteranno molti dei diversi personaggidi, disponibile sudal 25 marzo 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Mantenendosi in linea con i romanzi, questaracconta la romantica storia di Lord Anthonysua ricerca dell’amore.approda suda Shondaland ed è prodotto da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen. Quest’ultimo è anche l’ideatore e lo showrunner...

