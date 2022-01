“Nel mio nome”: Elliot Page produrrà un documentario italiano sulle persone trans (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel mio nome sarà un docu-film tutto italiano, che sarà presentato il prossimo febbraio al Festival di Berlino 2022, incentrato sulla storia di quattro ragazzi durante il loro percorso di transizione. Il film racconta la vita di quattro amici italiani, residenti in città diverse, che in momenti differenti delle loro vite affrontano il loro percorso di gender affirming dall’identità di genere femminile a quella maschile, attraverso difficoltà ed esperienze di formazione interiori. Il regista, Nicolò Bassetti, ha tratto l’ispirazione per questo film dalla sua esperienza personale, avendo vissuto in prima persona il percorso di suo figlio Matteo Bassetti. “È una riflessione sull’umanità transgender e non ho mai visto niente di simile“, ha dichiarato al The Hollywood Reporter Elliot Page, ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel miosarà un docu-film tutto, che sarà presentato il prossimo febbraio al Festival di Berlino 2022, incentrato sulla storia di quattro ragazzi durante il loro percorso diizione. Il film racconta la vita di quattro amici italiani, residenti in città diverse, che in momenti differenti delle loro vite affrontano il loro percorso di gender affirming dall’identità di genere femminile a quella maschile, attraverso difficoltà ed esperienze di formazione interiori. Il regista, Nicolò Bassetti, ha tratto l’ispirazione per questo film dalla sua esperienza personale, avendo vissuto in prima persona il percorso di suo figlio Matteo Bassetti. “È una riflessione sull’umanitàgender e non ho mai visto niente di simile“, ha dichiarato al The Hollywood Reporter, ...

