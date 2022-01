NBA | morta a 66 anni Lusia Harris | la prima e unica donna selezionata al draft

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lutto nel mondo del basket Nba per la morte dia sessantasei. Laera soprannominata “la regina della pallacanestro” in quanto, nel 1977, fu la(e) a essere– dai New Orleans Jazz – nelper poter giocare con gli uomini. Non lo fece mai, in quanto incinta. Successivamente giocò nella nazionale di basket femminile, poi nel 1992 fu laafroamericana a essere inserita nella Hall of Fame. E’ deceduta, in modo improvviso, nella sua casa in Mississippi. SportFace.

... il nostro angelo, si è spenta inaspettatamente oggi nel Mississippi", ha dichiarato la famiglia in un comunicato diffuso dal sito ufficiale dell'. "La ricorderemo per la sua carità e i suoi ...Harris non fece mai neanche un provino per la franchigia della Louisiana perché al tempo era incinta , ma anche se la sua carrieranon si è mai concretizzata ? come quella di Denise Long, che i ...La famiglia NBA piange la scomparsa di Lusia Harris, unica donna nella storia ad essere scelta al Draft da una squadra NBA nel 1977, pur non giocando mai per i New Orleans Jazz che l’avevano seleziona ...Sam Jones dice per sempre addio al basket. Leggenda dei Boston Celtics e della NBA muore a 88 anni in Florida.