Nba 2021/2022: rimonta Timberwolves contro i Knicks, tutto facile per gli Warriors (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al Madison Square Garden di New York è battaglia fino agli ultimi secondi di gioco; i Knicks si sono dovuti arrendere sul 110-112 contro i Minnesota Timberwolves al termine di una sfida che ha regalato spettacolo, con gli ospiti in vantaggio fino alla metà del terzo quarto e autori di un grande recupero nei minuti finali di gioco. Tutto facile, invece, per gli Golden State Warriors, che superano per 102-86 i Detroit Pitons dominando tutto il match. SportFace.

