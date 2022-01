Nathalie Caldonazzo ha usato la parola “Frocio” dentro la Casa. Ecco i dettagli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 è una realtà a sé. Da tante esperienze di ex concorrenti sappiamo che la permanenza della camera fa dimenticare spesso la presenza di telecamere. A quanto pare anche la nuova protagonista di quest’edizione c’è cascata. Nathalie Caldonazzo ieri sera ha usato la parola “Frocio” per riferirsi ad un suo ex verso il quale prova rancore. Vediamo come sono andate le cose. Che cos’è successo? Manila Nazzaro nella notte ha ricordato con gioia il compleanno del suo ex marito: “Scusate ragazze che giorno è oggi? Ah sì oggi è 19, è il compleanno del mio ex marito. Ma vattene a f*****o!” Nathalie Caldonazzo allora ha ricordato anche lei il compleanno del suo ex in questo modo: “L’altro ieri era il compleanno del mio ex Frocio!“ Resasi ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 è una realtà a sé. Da tante esperienze di ex concorrenti sappiamo che la permanenza della camera fa dimenticare spesso la presenza di telecamere. A quanto pare anche la nuova protagonista di quest’edizione c’è cascata.ieri sera hala” per riferirsi ad un suo ex verso il quale prova rancore. Vediamo come sono andate le cose. Che cos’è successo? Manila Nazzaro nella notte ha ricordato con gioia il compleanno del suo ex marito: “Scusate ragazze che giorno è oggi? Ah sì oggi è 19, è il compleanno del mio ex marito. Ma vattene a f*****o!”allora ha ricordato anche lei il compleanno del suo ex in questo modo: “L’altro ieri era il compleanno del mio ex!“ Resasi ...

