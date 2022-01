NASA: “Il cambiamento climatico, la minaccia esistenziale del nostro tempo” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Secondo analisi indipendenti condotte dalla NASA e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, la temperatura superficiale media globale della Terra nel 2021 è stata pari a quella registrata nel 2018 e la sesta più calda di sempre. I ricercatori stimano che gli ultimi otto anni siano i più caldi da quando è iniziata la rilevazione nel 1880.Rispetto alla media di riferimento 1951-1980, il 2021 ha avuto temperature di 0,85 gradi centigradi al di sopra della media, precisano gli esperti del Goddard Institute for Space Studies (Giss) della NASA e la Terra, sempre nel 2021, è stata circa 1,1 gradi centigradi più calda della media della fine del XIX secolo.E i dati dell’appena iniziato 2022 non sono più incoraggianti: gli Stati Uniti stanno vivendo un inverno bollente e le temperature registrate in Sud America sono altissime.“La scienza non ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 gennaio 2022) Secondo analisi indipendenti condotte dallae dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, la temperatura superficiale media globale della Terra nel 2021 è stata pari a quella registrata nel 2018 e la sesta più calda di sempre. I ricercatori stimano che gli ultimi otto anni siano i più caldi da quando è iniziata la rilevazione nel 1880.Rispetto alla media di riferimento 1951-1980, il 2021 ha avuto temperature di 0,85 gradi centigradi al di sopra della media, precisano gli esperti del Goddard Institute for Space Studies (Giss) dellae la Terra, sempre nel 2021, è stata circa 1,1 gradi centigradi più calda della media della fine del XIX secolo.E i dati dell’appena iniziato 2022 non sono più incoraggianti: gli Stati Uniti stanno vivendo un inverno bollente e le temperature registrate in Sud America sono altissime.“La scienza non ...

