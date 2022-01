Nasa | eruzione Tonga 500 volte più potente atomica Hiroshima

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) I ricercatori dellahanno calcolato la potenza dell'avvenuta al largo disabato scorso come "500piùdella bombasganciata su". James Garvin, ...

Advertising

TgLa7 : #Nasa,eruzione Tonga 500 volte potenza atomica su Hiroshima - repubblica : Tonga, la Nasa: l'eruzione '500 volte piu' forte della bomba atomica su Hiroshima' - MediasetTgcom24 : Tonga, la Nasa ha calcolato la potenza della mega eruzione: 'Come 500 bombe atomiche di Hiroshima' #tonga… - paolo77jpm : RT @repubblica: Tonga, la Nasa: l'eruzione '500 volte piu' forte della bomba atomica su Hiroshima' - paolo77jpm : RT @repubblica: Tonga, la Nasa: l'eruzione '500 volte più forte della bomba atomica su Hiroshima' -

Ultime Notizie dalla rete : Nasa eruzione

I ricercatori dellahanno calcolato la potenza dell'avvenuta sabato 15 gennaio al largo di Tonga come '500 volte più potente della bomba atomica sganciata su Hiroshima'. James Garvin, scienziato capo presso ...I ricercatori dellahanno calcolato la potenza dell'avvenuta al largo di Tonga sabato scorso come "500 volte più potente della bomba atomica sganciata su Hiroshima". James Garvin, scienziato capo presso il ...Tonga: isole impossibili da raggiungere per ora i morti accertati sono 3. L'esplosione è la più grande degli ultimi 30 anni ...Milano, 19 gen. (LaPresse) - I ricercatori della Nasa hanno una stima della potenza dell'eruzione del vulcano sottomarino avvenuta vicino a Tonga: ritengono ...