Napoli | vicina la risoluzione con Younes

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilè vicino allacon l’attaccantee potrebbe poi andare altrove Ilsta lavorando anche per il mercato in uscita. In questi minuti è uscita la notizia che potrebbepotrebbe rescindere il contratto. I rapporti tra giocatore enon sarebbero idilliaci ed ecco che lapotrebbe essere una soluzione percorribile. A riferirlo Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Younes-#Napoli: risoluzione vicina - darioderrico : RT @Napoli_Report: #Younes-#Napoli: risoluzione vicina. @AlfredoPedulla - SIMONE4ESPOSITO : RT @Napoli_Report: #Younes-#Napoli: risoluzione vicina. @AlfredoPedulla - CalcioNews24 : #Napoli risoluzione vicina con #Younes ?? - NCN_it : #Sportitalia – #Younes pronto a salutare #Napoli: vicina la risoluzione contrattuale -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vicina

Calcio News 24

Con la demolizione di 23 prefabbricati partita a dicembre, la riqualificazione del quartiere si fa più. Tra i cittadini c'è scetticismo: da oltre un mese è stato chiuso anche l'ufficio ...Il Newcastle potrebbe rilanciare per una cifraai 40 milioni, con la stessa formula che però ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Calciomercato, ilsu Alvarez. Il club ...Nicolò Casale è il nome nuovo tanto gradito dalla dirigenza del Napoli. Classe '98, il giovane difensore centrale dell'Hellas Verona sta stupendo tutti in ...Il calendario offre un'opportunità unica ai calciatori azzurri per sorpassare il Milan in classifica: ecco quando il Napoli tenterà la fuga.