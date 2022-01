Napoli | Rione Sanità | “Notte bianca dei vaccini” sabato 22 dalle 20 | 00

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) IL PROGETTO P.I.T.E.R. SCENDE IN CAMPO GIOVEDÌ 20 GENNAIO PER SENSIBILIZZARE LE FAMIGLIE DEI PICCOLI UTENTI E INVITARLE AD ADERIRE ALLA ‘DEI’ CHE SI TERRÀ20 DI22 GENNAIO ALLE 8 DI DOMENICA 23 GENNAIO, PRESSO L’HUB DELLA FARMACIA ‘MELE’, IN PIAZZETTA SAN SEVERO ALLA. Il progetto P.I.T.E.R. scende in

In passato abbiamo assistito ad inaugurazioni in pompa magna in diverse zone di(centro storico, Fuorigrotta,Sanità) salvo poi scoprire nelle scorse ore che molte non erano attive ...La serie dovrebbe andare in onda nel 2023 e le riprese, dopo essere avvenute a, nelSanità, sono tra piazza San Marco, campo San Polo, il ponte dell'Accademia, lo stesso hotel Daniel e ...NAPOLI – Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale della Resistenza hanno notato nei pressi di uno stabile una per ...«Questi fondi sono uno dei pochi casi in cui alle Regioni si attribuiscono risorse del Pnrr, visto che la maggioranza viene gestita direttamente dai ministeri e dai Comuni e ...