Napoli | il report dell’allenamento | Insigne ha svolto parte del lavoro in gruppo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lorenzohadelin. Questa la notizia che risulta delpubblicato dal. Il capitano, a questo punto, potrebbe anche tornare in campo domenica contro la Salernitana, nell’ultima partita prima della sosta. Bisognerà capire se Spalletti lo vorrà rischiare. Nessuna novità, invece, per Ospina: il portiere colombiano, sostituito all’intervallo di-Fiorentina di Coppa Italia giovedì scorso, ha continuato a svolgerepersonalizzato. Il: Seduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli report

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornat ...Allenamento mattutino per il Napoli in vista del derby di domenica contro la Salernitana. Ecco il report ufficiale della società azzurra: "La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con ...