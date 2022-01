Napoli | Bagni sicuro | «Gli azzurri saranno la vera anti-Inter»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ex calciatore azzurroha parlato della ripresa deldi Spalletti Salvatore, storico ex calciatore del, in unavista a la Gazzetta dello Sport ha parlato della ripresa della squadra di Spalletti dopo un periodo di flessione.IN QUOTA – «Ho sempre detto che per me quella di Spalletti è una squadra da scudetto e con il rientro di giocatori importsono convinto che sarà la: vedremo cosa succederà nello scontro diretto». MERCATO – «Il presidente è stato chiaro. C’è da abbassare il monte ingaggi e lo sta facendo. De Laurentiis però deve avere chiaro come muoversi sul mercato, da adesso». DIFFICILE SOSTITUIRE INSIGNE E MERTENS – «Certo. E io ci metto ...

