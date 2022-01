Nandez-Napoli, gli azzurri tornano all’attacco: la situazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il calciomercato invernale è entrato nel vivo: a poco meno di due settimane dal termine della sessione, le dirigenze cercano di chiudere gli ultimi colpi per le proprie squadre. L’obiettivo primario del Napoli sembra essere quello di regalare a mister Spalletti un nuovo terzino, con il nome di Nicolas Tagliafico che negli ultimi giorni è stato accostato prepotentemente agli azzurri. Ma Giuntoli si sta muovendo anche su altri reparti. Nahitan Nandez Cagliari La dirigenza partenopea è interessato da diverso tempo a Nahitan Nandez del Cagliari, questa non è più una sorpresa. Il centrocampista uruguagio è da tempo nel mirino di Giuntoli e altre squadre italiane, ma in questa sessione di mercato è il Torino ad aver superato la concorrenza: i granata hanno già trovato l’accordo con il Cagliari, ma non quello definitivo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il calciomercato invernale è entrato nel vivo: a poco meno di due settimane dal termine della sessione, le dirigenze cercano di chiudere gli ultimi colpi per le proprie squadre. L’obiettivo primario delsembra essere quello di regalare a mister Spalletti un nuovo terzino, con il nome di Nicolas Tagliafico che negli ultimi giorni è stato accostato prepotentemente agli. Ma Giuntoli si sta muovendo anche su altri reparti. NahitanCagliari La dirigenza partenopea è interessato da diverso tempo a Nahitandel Cagliari, questa non è più una sorpresa. Il centrocampista uruguagio è da tempo nel mirino di Giuntoli e altre squadre italiane, ma in questa sessione di mercato è il Torino ad aver superato la concorrenza: i granata hanno già trovato l’accordo con il Cagliari, ma non quello definitivo ...

