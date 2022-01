Multe fino a 1500 euro, blocco del conto corrente e processo: ecco cosa rischia chi rifiuta il vaccino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La vita si fa sempre più dura per chi rifiuta il vaccino anti Covid. Non solo sanzioni salate ma anche il processo. Mano a mano che la situazione dei contagi di Covid e dei ricoveri peggiora, aumentano anche le misure restrittive a danno di chi rifiuta il vaccino. Dal 10 gennaio, in tutta Italia, sono L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La vita si fa sempre più dura per chiilanti Covid. Non solo sanzioni salate ma anche il. Mano a mano che la situazione dei contagi di Covid e dei ricoveri peggiora, aumentano anche le misure restrittive a danno di chiil. Dal 10 gennaio, in tutta Italia, sono L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

AssuntaPetrucc1 : @HuffPostItalia ormai il cappio si stringerà su tutto.. tasse, multe.. fino ad arrivare al ricatto - marisameli2 : RT @lazzaro1968: @LaVeritaWeb @Capezzone Fino a che i negozianti, ristoratori etc, non capiranno che LE MULTE SONO ILLEGITTIME, SI CONTESTA… - lazzaro1968 : @LaVeritaWeb @Capezzone Fino a che i negozianti, ristoratori etc, non capiranno che LE MULTE SONO ILLEGITTIME, SI C… - annaritab72 : In #Austria #vaccinoobbligatorio dal primo febbraio con multe fino a 3600 euro. Quello che servirebbe anche all’Ita… - consiag : ?? ?????????????? ?????????? ?????????????????????? ???? ?????????????? ?? ??Occhio a lasciare i sacchetti fuori dal cassonetti: si rischiano multe… -