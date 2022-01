Mulhouse-Monza oggi, Champions League volley 2022: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Vero volley Monza torna sul maggiore palcoscenico europeo con la prima partita di Champions League di questo 2022. La squadra allenata da Marco Gaspari sarà protagonista oggi nella trasferta francese contro l’ASPTT Mulhouse. Il match del Palais des Sports Mulhouse andrà in scena alle ore 19:30 La partita d’andata tra le due squadre è stata vinta piuttosto agevolmente dalle italiane, che si sono imposte con un netto 3-0, lasciando soprattutto una sensazione di decisa superiorità. Di vitale importanza ripetere il risultato dell’andata se si sono vogliono mantenere vive le speranze di qualificarsi tramite uno dei posti riservati alle migliori seconde. volley, le migliori italiane della 15° giornata di A1. Profumo di azzurro con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Verotorna sul maggiore palcoscenico europeo con la prima partita didi questo. La squadra allenata da Marco Gaspari sarà protagonistanella trasferta francese contro l’ASPTT. Il match del Palais des Sportsandrà in scena alle ore 19:30 La partita d’andata tra le due squadre è stata vinta piuttosto agevolmente dalle italiane, che si sono imposte con un netto 3-0, lasciando soprattutto una sensazione di decisa superiorità. Di vitale importanza ripetere il risultato dell’andata se si sono vogliono mantenere vive le speranze di qualificarsi tramite uno dei posti riservati alle migliori seconde., le migliori italiane della 15° giornata di A1. Profumo di azzurro con ...

Advertising

mellzastar1 : RT @VeroVolleyMonza: ?? ?????????????????? ???????????? Tornano in campo le nostre ragazze! ???? Domani match fondamentale per il passaggio del turno in #CL… - VBis_Life11 : RT @VeroVolleyMonza: ?? ?????????????????? ???????????? Tornano in campo le nostre ragazze! ???? Domani match fondamentale per il passaggio del turno in #CL… - VeroVolleyMonza : ?? ?????????????????? ???????????? Tornano in campo le nostre ragazze! ???? Domani match fondamentale per il passaggio del turno in… - CarlottaRossi11 : Pallavolo Champions femminile - Mulhouse senza il neo-acquisto Pressley contro Monza? - thevolleynews : Monza a Mulhouse per il tris europeo: 'È la partita più importante' (VIDEO) - -