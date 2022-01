Mr. bunga bunga verso la resa. Per Berlusconi al Colle si mette male. Il Cavaliere resiste ma senza chance scaricato dagli alleati che già pensano al Piano B con Frattini, Pera o Tremonti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cala il tramonto sulla candidatura di Silvio Berlusconi, nonostante lui smentisca e provi a diffondere ottimismo. Addirittura Vittorio Sgarbi, grande ideatore dell’oPerazione scoiattolo per convincere i grandi elettori, ha pronosticato la fine dell’avventura in cui si era lanciato il suo leader (leggi l’articolo). Il pallottoliere, insomma, piange. Del resto bastava fare due conti per capire la situazione. Ed era più che sufficiente conoscere gli interlocutori, tra cui molti ex del Movimento 5 Stelle duri e puri, per comprendere che l’ambizione quirinalizia del Cav era frutto di una fantasia personale, un sogno dell’ex presidente del Consiglio. Destinato a restare tale, perché Matteo Salvini e Giorgia Meloni non hanno più remore: parlano apertamente di un “Piano B”. E dire che solo pochi giorni fa il centrodestra sbandierava la sua ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cala il tramonto sulla candidatura di Silvio, nonostante lui smentisca e provi a diffondere ottimismo. Addirittura Vittorio Sgarbi, grande ideatore dell’ozione scoiattolo per convincere i grandi elettori, ha pronosticato la fine dell’avventura in cui si era lanciato il suo leader (leggi l’articolo). Il pallottoliere, insomma, piange. Del resto bastava fare due conti per capire la situazione. Ed era più che sufficiente conoscere gli interlocutori, tra cui molti ex del Movimento 5 Stelle duri e puri, per comprendere che l’ambizione quirinalizia del Cav era frutto di una fantasia personale, un sogno dell’ex presidente del Consiglio. Destinato a restare tale, perché Matteo Salvini e Giorgia Meloni non hanno più remore: parlano apertamente di un “B”. E dire che solo pochi giorni fa il centrodestra sbandierava la sua ...

