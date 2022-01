“Movimentiamo il quartiere” | il nuovo progetto di ri-generazioni urbane a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Al via ilMiQ –il, vincitore del bando I Quartieri dell’Innovazione e che nasce dalla collaborazione di alcuni giovani attivisti che da anni hanno a cuore il destino degli spazi comuni. L’obiettivo è quello di dare vita a processi di rigenerazione urbana per creare uno spazio di confronto basato su percorsi dedicati a donne e bambin. L’idea è quella di creare una rete di cittadinanza attiva che si impegni a definire gli spazi comuni, rigenerandoli, e contrastando la cattiva progettazione e i cattivi usi che nel tempo hanno reso alcuni luoghi come non-luoghi. L’auspicio è quello di generare, attraverso formazione informale e workshop, opportunità territoriali tangibili sia per i bambini, che consideriamo essere i cittadini del domani, che per le donne, ...