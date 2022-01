MotoGP, Remy Gardner operato a seguito della frattura al polso: non è a rischio il suo esordio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A seguito di una caduta, durante una sessione di allenamento di motocross, nella giornata di sabato, Remy Gardner aveva riportato una frattura al polso destro. Chiaramente, il timore dell’australiano era di non poter esordire in MotoGP. Tuttavia, lo spavento è durato solo qualche giorno: quest’oggi il pilota si è sottoposto a un intervento chirurgico, perfettamente riuscito (come annunciato dal suo team Tech3 Ktm Factory Racing) a Barcellona. A partire dal prossimo venerdì, Remy Gardner potrà procedere con il suo percorso riabilitativo in vista della nuova stagione di MotoGP, ormai alle porte. MotoGP, Marc Marquez scioglie le riserve: sarà presente ai test pre-stagionali di Sepang Se tutto dovesse ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Adi una caduta, durante una sessione di allenamento di motocross, nella giornata di sabato,aveva riportato unaaldestro. Chiaramente, il timore dell’australiano era di non poter esordire in. Tuttavia, lo spavento è durato solo qualche giorno: quest’oggi il pilota si è sottoposto a un intervento chirurgico, perfettamente riuscito (come annunciato dal suo team Tech3 Ktm Factory Racing) a Barcellona. A partire dal prossimo venerdì,potrà procedere con il suo percorso riabilitativo in vistanuova stagione di, ormai alle porte., Marc Marquez scioglie le riserve: sarà presente ai test pre-stagionali di Sepang Se tutto dovesse ...

