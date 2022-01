Morto Lorenzo Castellano | era l’autore del Grande Fratello e Domenica In

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) . A ricordarlo tra i tanti Federico Moccia, uno degli autori più importanti e prolifici della televisione italiana, èall’età di 58 anni. Aveva firmato importanti programmi dalIn, ma anche La Talpa.a Roma dopo in seguito ad un linfoma che non gli ha lasciato scampo. Oggi, presso la chiesa di Sant’Agnese sono stati celebrati i funerali. Nella sua lunga carriera,ha collaborato con i maggiori autori televisivi e conduttori. Parliamo di Pippo Baudo, Enrico Montesano, Giancarlo Magalli, Teo Mammuccari e ancora Lorella Cuccarini e Tiberio Timperi.era figlio d’arte, nato il 19 febbraio 1963 da Franco, ...

Un dramma colpisce la televisione italiana: a 58 anni èl'autoreCastellano , firma del Grande Fratello , di Domenica In e del reality La Talpa . Figlio d'arte, aveva un tumore che purtroppo non gli ha dato scampo. Nel corso della sua lunga ......foto Daniele Buffa/Image SportAlocén non è stato solo uno dei migliori giocatori spagnoli di basket. E' stato anche uno che è passato alla storia di questo sport. E ora che è, a 84 ...Lorenzo Castellano, uno degli autori più importanti e prolifici della televisione italiana, è morto all’età di 58 anni. Aveva firmato importanti programmi dal Grande Fratello a Domenica In, ma anche ...È morto all’età di 58 anni Lorenzo Castellano, autore televisivo, figlio di Franco Castellano che con Giuseppe Moccia formò la celebre coppia di registi “Castellano e Pipolo”. Solo pochi mesi fa gli ...