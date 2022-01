Morti di covid | la rivelazione di Bassetti | “Basta scrivere ‘positivo’ e…”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Matteoprova a battere nuovamente il tasto, dolente, del conteggio deidiin Italia. Questione spinosa, che si accavalla al lungo dibattito su come e quando emettere il bollettino dei contagi da coronavirus, quel quotidiano appuntamento serale che alcuni vorrebbero eliminare. Ospite a L’Aria che tira su La7, il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha puntato il dito contro i moduli che i medici devono compilare quando certificano un decesso. “Ci sono delle cause primarie e poi delle cause accessorie – ha spiegato in diretta – Se in quel modulo il medico scrive ‘positivo al tampone’, automaticamente, purtroppo, il paziente viene classificato con un decesso avvenuto per il. È un argomento che dovrebbe essere affrontato”.lo ...