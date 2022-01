Morte Attanasio | il padre | “Qualche perplessità sugli arresti Atteggiamento del Pam vergognoso”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “A noi sembra un voler mettere una pezza, non abbiamo nessun elemento per dire se è vero, non è vero. Cioè, senz’altro è vero che perché li hanno arrestati ma nessuno ha garanzia che effettivamente siano le persone coinvolte. Abbiamo”. Così Salvatoredi Luca, ai microfoni del quotidiano online Free.it, L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ilpost : I presunti responsabili della morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio sono stati arrestati, dice la polizia… - SkyTG24 : Media: 'Arrestati in Congo i presunti assassini di Luca Attanasio' - Marilenapas : RT @ilpost: I presunti responsabili della morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio sono stati arrestati, dice la polizia del Congo h… - paola_briganti : Auspico la massima attenzione da parte del governo e della Procura sugli sviluppi dell'inchiesta sulla morte dell'a… - BotCongo : RT @RedaFree_it: ??Arrestato in #Congo il gruppo d'assalto che ha ucciso l'ambasciatore italiano Luca #Attanasio ??I dettagli #LucaAttanas… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Attanasio

In casa nessun segno di colluttazione, quindi nulla che possa far presagire unaviolenta, di ... Luca, arrestati in Congo i presunti assassini/ Ma il loro capo è in fuga... Aba Van Ang, li aveva presentati come membri di "tre gruppi di criminali che hanno insanguinato Goma", uno dei quali responsabile delladi, del carabinieri Vittorio Iacovacci e dell'...Sono almeno sei i morti e 15 i feriti a causa di un incendio avvenuto all'interno di una casa di riposo. La tragedia è avvenuta la scorsa notte in Spagna, a ...Il gruppo voleva chiedere un riscatto di un milione di dollari in cambio del suo rilascio. Quando il piano è fallito hanno ucciso l'ambasciatore italiano ...