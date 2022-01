Moon Knight: ecco il primo trailer della nuova serie Marvel! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Moon Knight è la prossima serie Marvel in arrivo su Disney+: diamo uno sguardo al trailer! L’universo Marvel continua ad espandersi! Dopo un 2020 in panchina, con diverse uscite costrette ad essere rimandate a causa della pandemia, nel 2021 la casa delle idee è ripartita in quarta. A partire da WandaVision nel mese di gennaio, fino a Spider-Man: No Way Home a dicembre, sono stati 9 i prodotti con protagonisti gli eroi Marvel a debuttare al cinema o su Disney+. In particolare, ci sono state ben 5 serie in esclusiva sulla piattaforma, di cui ben 4 in live action. La quinta sarà proprio Moon Knight, che debutterà il prossimo 30 marzo. Diamo insieme uno sguardo al trailer! Cosa sappiamo Moon Knight La ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è la prossimaMarvel in arrivo su Disney+: diamo uno sguardo al! L’universo Marvel continua ad espandersi! Dopo un 2020 in panchina, con diverse uscite costrette ad essere rimandate a causapandemia, nel 2021 la casa delle idee è ripartita in quarta. A partire da WandaVision nel mese di gennaio, fino a Spider-Man: No Way Home a dicembre, sono stati 9 i prodotti con protagonisti gli eroi Marvel a debuttare al cinema o su Disney+. In particolare, ci sono state ben 5in esclusiva sulla piattaforma, di cui ben 4 in live action. La quinta sarà proprio, che debutterà il prossimo 30 marzo. Diamo insieme uno sguardo al! Cosa sappiamoLa ...

