Montoro, il Covid uccide un’altra giovane: muore donna di 44 anni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La quarta ondata non risparmia i più giovani. E’ di ieri la notizia del decesso di una donna di appena 44 anni, originaria di Montoro Superiore, in provincia di Avellino, deceduta al Covid Hospital di Avellino. Montoro, il Covid uccide una donna di 44 anni Secondo quanto si apprende da Il Mattino, la donna è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La quarta ondata non risparmia i più giovani. E’ di ieri la notizia del decesso di unadi appena 44, originaria diSuperiore, in provincia di Avellino, deceduta alHospital di Avellino., ilunadi 44Secondo quanto si apprende da Il Mattino, laè L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

