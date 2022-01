Monica Boggioni | rubata l' identità della campionessa paralimpica azzurra

Advertising

Reduce dalla vittoria di tre medaglie di bronzo ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 , brutte notizie oggi per la campionessa di nuoto. L'atleta 23enne pavese ha presentato ieri una denuncia alle forze dell'ordine tramite il suo avvocato per un furto d'identità online . Qualcuno si è appropriato delle sue foto dai ..., campionessa paralimpica pavese, vincitrice di tre medaglie di bronzo nel nuoto ai recenti Giochi di Tokyo 2020, ha presentato una denuncia (tramite il suo avvocato) alle forze dell'...La campionessa paralimpica di nuoto, Monica Boggioni, è stata vittima di furto di identità: sono stati creati dei profili, utilizzando le sue foto, ...Attenti ai furti di identità, ai profili social (e non solo) violati. A quelli che nel mare magnum deel web ci sguazzano indisturbati per danneggiare le persone per bene. Prendete l'esempio di Monica ...