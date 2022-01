Mondiali Qatar 2022, si apre la prima fase della vendita dei biglietti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si apre quest’oggi la prima fase di richiesta dei biglietti per i Mondiali di Qatar 2022. A partire dalle ore 11 di mercoledì 19 gennaio, e fino all’8 febbraio, i tifosi che vorranno assistere dal vivo alla manifestazione iridata in programma a novembre potranno inoltrare le domande e una volta terminata questa prima fase i biglietti saranno assegnati ai richiedenti che se li saranno aggiudicati. Il segretario generale della Fifa, Fatma Samoura, è raggiante: “Questo Mondiale in Qatar sarà un festival del calcio in cui i fan sperimenteranno la ricca cultura e la fertile storia della regione grazie alla magnifica cornice in stadi di livello mondiale”. Il ceo di questa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Siquest’oggi ladi richiesta deiper idi. A partire dalle ore 11 di mercoledì 19 gennaio, e fino all’8 febbraio, i tifosi che vorranno assistere dal vivo alla manifestazione iridata in programma a novembre potranno inoltrare le domande e una volta terminata questasaranno assegnati ai richiedenti che se li saranno aggiudicati. Il segretario generaleFifa, Fatma Samoura, è raggiante: “Questo Mondiale insarà un festival del calcio in cui i fan sperimenteranno la ricca cultura e la fertile storiaregione grazie alla magnifica cornice in stadi di livello mondiale”. Il ceo di questa ...

