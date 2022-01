Moncini | quando il destino cambia in quindici giorni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Unall’apparenza segnato, le valige già pronte e una meta ancora da definire. Il futuro di Gabrielesembrava essere lontano dal Sannio, dopo due anni vissuti tra più ombre che luci. Alla porta dell’attaccante di Pistoia avevano bussato diverse squadre, a partire da Cittadella e Spal, maglie già indossate in passato per provare a ridare slancio al proprio futuro. L’ingaggio percepito a Benevento ha frenato il buon esito di una trattativa a prima vista scontata, il resto lo hanno fatto le ultime due gare di campionato e le decisioni della società. Un gol contro il Monza e una buona prestazione proprio a Ferrara con la Spal, infatti, sembrano aver riscritto il finale di una storia annunciata. Le parole spese da Fabio Caserta nel post partita con i brianzoli, in questo senso, sono parse eloquenti: “Un ...