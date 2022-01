Moby | nelle chat spunta pure Toninelli L' ex ministro | Ho nemici potenti

Advertising

La notizia ha creato il caos nel Movimento 5 Stelle: Beppe Grillo è indagato per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018 - 2019 dalla compagnia marittima "spa" di Vincenzo Onorato con il blog Beppegrillo.it. L'ipotesi di reato è quella di traffico di influenze illecite. Come spiegato da Luca Fazzo su ilGiornale in edicola oggi, il sospetto è che ......pubblica dei pubblici ufficiali in senso favorevole agli interessi del gruppo", scrivono i pm milanesi in un passaggio del decreto di perquisizione che ha portato la Guardia di Finanza...Ultime notizie, ultim'ora oggi. Enrico Letta, leader del Pd, uscito allo scoperto sul Quirinale dopo l'incontro con Conte e Speranza. Il suo tweet ...“Girò le istanze di Onorato ai parlamentari”. Nessun sequestro per il telefonino del garante del M5s: sarebbero finite agli atti chat su questioni politiche ...