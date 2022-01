Advertising

repubblica : Milano, rapinata nel metrò la senatrice a vita Elena Cattaneo [di Ilaria Carra] - Corriere : Milano, la senatrice Elena Cattaneo borseggiata e spinta in stazione Centrale - Agenzia_Ansa : La senatrice Cattaneo borseggiata e spinta nella metropolitana di Milano #ANSA - davide81greco : Sempre Meglio Milano migliora a vista - TV7Benevento : Milano: senatrice Cattaneo, 'mi sto riprendendo da disavventura rapina, grazie per vicinanza'... -

Ultime Notizie dalla rete : Milano senatrice

Ricovero in ospedale per laa vita Elena Cattaneo in seguito a una aggressione mentre stava percorrendo un passaggio della metropolitana di. La, biologa e accademica originaria di Brugherio, è stata spinta ed è rovinata a terra dopo essersi accorta del tentativo di borseggio da parte di una donna. È successo mercoledì ...Laa vita Elena Cattaneo è stata rapinata e spinta a terra mentre si trovava all'interno di un passante della metropolitana di, in Stazione Centrale. La, secondo quanto riferisce la polizia, attorno alla 10 stava percorrendo il passaggio fra la linea della metropolitana verde e quella gialla della fermata ...Milano, 19 gen. (Adnkronos) - "Desidero ringraziare tutti coloro che in queste ore, privatamente e pubblicamente, mi stanno esprimendo vicinanza per lo spiacevole evento di cui sono stata vittima". Lo ...Era andato al funerale di una conoscente quando è caduto in una botola nel cimitero di Bosnasco in provincia di Pavia. E' morto in ospedale Roberto Cavanna, 77 anni ex sindaco ...