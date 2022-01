“Milano-19” è il nuovo singolo di MAX BRERA (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ in radio e disponibile in digitale, “Milano-19” il singolo di MAX BRERA, scritto con Lorenzo Imerico e prodotto con Sergio Pontoriero. Il brano è nato durante il primo pesantissimo lockdown. È bastata una telefonata tra i due autori, amici da anni, per capire che non si poteva che mettere in musica e parole la fotografia di una Milano spogliata della sua anima. La tristezza, la desolazione e la malinconia però perdono forza lasciando il posto alla speranza e all’orgoglio di una città che non si spaventa ed è pronta ad esplodere di vita. Una parte del testo è in dialetto milanese, perché in fondo Milano, metropoli internazionale e multietnica, conserva nei suoi antichi quartieri i sapori di un piccolo paese, dove tutti conoscono tutti. “Ho scelto di scrivere questo testo, pur non abitando più a ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E’ in radio e disponibile in digitale, “-19” ildi MAX, scritto con Lorenzo Imerico e prodotto con Sergio Pontoriero. Il brano è nato durante il primo pesantissimo lockdown. È bastata una telefonata tra i due autori, amici da anni, per capire che non si poteva che mettere in musica e parole la fotografia di unaspogliata della sua anima. La tristezza, la desolazione e la malinconia però perdono forza lasciando il posto alla speranza e all’orgoglio di una città che non si spaventa ed è pronta ad esplodere di vita. Una parte del testo è in dialetto milanese, perché in fondo, metropoli internazionale e multietnica, conserva nei suoi antichi quartieri i sapori di un piccolo paese, dove tutti conoscono tutti. “Ho scelto di scrivere questo testo, pur non abitando più a ...

Advertising

sportmediaset : Milan e Inter, nessun nuovo stadio a Milano: resterà #SanSiro. #SportMediaset - petergomezblog : No vax di nuovo in piazza: in 5mila a Roma. A Milano interviene anche Montagnier: “I non vaccinati salveranno l’uma… - BnB_Ferroviere : #19gennaio: -3! Sabato 22 gennaio in Palazzina Liberty un nuovo appuntamento con #TheClassicalExperience Dalle 21.… - fkamaryo : Quando mi rimbalzeranno all'hub perché il codice fiscale con cui mi sono prenotato la 3 dose (quello nuovo) è diver… - AntonioFantastk : RT @MilanNewsit: Corriere Milano: 'Dibattito pubblico sul nuovo stadio. Sala apre: si farà' -