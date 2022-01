Milan-Spezia, Agudelo: “Thiago Motta ci ha chiesto di fare qualcosa di non normale” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Thiago Motta ci chiedeva di fare qualcosa di particolare, di non normale. Chiedeva di giocarsela ed aspettarli”. Kevin Agudelo, uno dei due marcatori dello Spezia che ha fimrato l’impresa a San Siro contro il Milan, è tornato a parlare sulla sfida con i rossoneri ai microfoni di Tuttosport svelando un retroscena. “Ne abbiamo parlato molto tra noi. Poi mi ha detto di entrare e di attaccare la coppia centrale Kalulu e Gabbia, di dare profondità. Il gol, il passaggio per Kovalenko poi la partenza dell’azione della rete decisiva. Un affare di squadra, insomma”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “ci chiedeva didi particolare, di non. Chiedeva di giocarsela ed aspettarli”. Kevin, uno dei due marcatori delloche ha fimrato l’impresa a San Siro contro il, è tornato a parlare sulla sfida con i rossoneri ai microfoni di Tuttosport svelando un retroscena. “Ne abbiamo parlato molto tra noi. Poi mi ha detto di entrare e di attaccare la coppia centrale Kalulu e Gabbia, di dare profondità. Il gol, il passaggio per Kovalenko poi la partenza dell’azione della rete decisiva. Un afdi squadra, insomma”. SportFace.

