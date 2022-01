Milan, rinnovo Romagnoli: trattativa in stand-by. Il motivo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La trattativa tra il Milan e Romagnoli per il rinnovo di contratto sarebbe il stand-by: il motivo Ci sarebbe ancora tanta differenza tra domanda e offerta per quanto riguarda il rinnovo di Alessio Romagnoli. Come riporta Tuttosport il Milan avrebbe proposto un abbassamento a 2,5 – 2,8 milioni di euro, ma il giocatore ne vorrebbe almeno 3,5. trattativa in stand-by. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Latra ilper ildi contratto sarebbe il-by: ilCi sarebbe ancora tanta differenza tra domanda e offerta per quanto riguarda ildi Alessio. Come riporta Tuttosport ilavrebbe proposto un abbassamento a 2,5 – 2,8 milioni di euro, ma il giocatore ne vorrebbe almeno 3,5.in-by. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : #Leao: “Il gol? Volevo crossare perché abbiamo giocatori molto forti in area come Giroud o Ibra. Rinnovo? Il #Milan… - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Rinnovo Romagnoli, trattativa in fase di stallo: c'è ancora differenza tra domanda e offerta - CalcioOggi : Tuttosport - Rinnovo Romagnoli, trattativa in fase di stallo: c'è ancora differenza tra domanda e... - Milan News - sportli26181512 : Tuttosport - Rinnovo Romagnoli, trattativa in fase di stallo: c'è ancora differenza tra domanda e offerta: In merit… - MilanNewsit : Tuttosport - Rinnovo Romagnoli, trattativa in fase di stallo: c'è ancora differenza tra domanda e offerta -