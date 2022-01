Milan-Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)-Juve è in programma per domenica 23 gennaio 2021. La gara sarà valida per la 23a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 direttamente dallo stadio “San Siro” dio. Lava avanti in Coppa Italia, cade la Sampdoria per 4-1-Juve: come arrivano le squadre? Ilè reduce dalla sconfitta per 2-1 contro lo Spezia. I rossoneri occupano la seconda posizione a quota 48 punti e devono assolutamente vincere per riparare alla gara contro la formazione ligure. Pioli riavrà a disposizione Tonali ma dovrà ancora fronteggiare l’emergenza in difesa nonostante il ritorno di Romagnoli. Probabile che il tecnico rossonero si affidi nuovamente a Gabbia e Kalulu. Davanti confermato Leao con Diaz sulla trequarti e Saelemakers sulla corsia destra. ...