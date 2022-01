Milan Juventus, Pioli ritrova Bennacer? Possibile ritorno anticipato dalla Coppa d’Africa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Domani l’Algeria di Bennacer in campo in Coppa d’Africa. Ecco come Pioli potrebbe ritrovare il giocatore in vista di Milan Juventus Dentro o fuori. ?L’Algeria di Ismaël Bennacer, campione d’Africa in carica, è appeso a un filo, contro la Costa d’Avorio di Franck Kessié deve vincere per evitare una clamorosa eliminazione. Domani alle 17 saranno in molti a guardare il match, anche Pioli, che potrebbe ritrovare Bennacer prima del previsto. In caso di eliminazione dell’Algeria l’ex centrocampista dell’Empoli rientrerà a Milano venerdì e, se logisticamente andrà tutto nel verso giusto, potrebbe addirittura andare in panchina domenica sera contro la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Domani l’Algeria diin campo in. Ecco comepotrebbere il giocatore in vista diDentro o fuori. ?L’Algeria di Ismaël, campionein carica, è appeso a un filo, contro la Costa d’Avorio di Franck Kessié deve vincere per evitare una clamorosa eliminazione. Domani alle 17 saranno in molti a guardare il match, anche, che potrebbereprima del previsto. In caso di eliminazione dell’Algeria l’ex centrocampista dell’Empoli rientrerà ao venerdì e, se logisticamente andrà tutto nel verso giusto, potrebbe addirittura andare in panchina domenica sera contro la ...

Milan Juventus, Pioli ritrova Bennacer? Possibile ritorno anticipato dalla Coppa d'Africa ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Domani l'Algeria di Bennacer in campo in Coppa d'Africa. Ecco come Pioli potrebbe ritrovare il giocatore in vista di Milan Juventus Dentro o fuori. L'Algeria di Ismaël Bennacer, campione d'Africa in carica, è appeso a un filo, contro la Costa d'Avorio di Franck Kessié deve vincere per evitare una clamorosa ...

