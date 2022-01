Milan, dopo Serra c’è il mercato: le ultime | PM VIDEO (Di mercoledì 19 gennaio 2022) dopo la deludente sconfitta contro lo Spezia, culminata con l'erroraccio dell'arbitro Serra, il Milan adesso si focalizza sul mercato. Il nostro Stefano Bressi fa il punto sulle trattative in casa rossonera. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 gennaio 2022)la deludente sconfitta contro lo Spezia, culminata con l'erroraccio dell'arbitro, iladesso si focalizza sul. Il nostro Stefano Bressi fa il punto sulle trattative in casa rossonera.

Advertising

Corriere : Milan-Spezia 1-2: è possibile ripetere la gara dopo l’errore commesso dall’arbitro? - capuanogio : #Serra disperato e consolato dai giocatori del #Milan; il clima che si è creato dopo l’errore, recepito dal vice di… - CorSport : L'arbitro #Serra in lacrime negli spogliatoi: devastato dopo l'errore con il #Milan ?? - ChristianConte_ : @FBiasin E adesso arriva il bello: Milan, Roma, Napoli e Liverpool dopo la sosta. - ChristianConte_ : Troppa fatica, forse troppo turnover. Servirà per tornare con i piedi per terra. Dopo la sosta un calendario niente… -