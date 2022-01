Michelle Hunziker | Scoperta la verità sul divorzio “Trussardi l’ha tradita proprio con lei” La famosissima di Uomini e Donne | Ecco chi è

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cominciano i pettegolezzi riguardo i veri motivi che hanno portato alla separazione trae Tomaso. L’ipotesi più sostenuta è che l’imprenditore abbia tradito la suamoglie. E’ solo di ieri la notizia del. L’ex coppia ha scelto di avvisare personalmente il mondo del web con una dichiarazione all’Ansa. Una bomba per il mondo del gossip, che mai si aspettava uno scoop così improvviso. Sicuramente, più di una volta si sono rincorsi pettegolezzi riguardo una loro crisi. Ma mai i due personaggi noti si sono lasciati andare a dichiarazioni o hanno permesso che qualche indizio di troppo trapelasse. Ultimamente peròha trascorso le vacanze in montagna, con le due figlie Sole e Celeste e la sua amica Serena ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - PasqualeMarro : #MichelleHunziker il retroscena dietro l’addio: “Lui ha sbagliato…” - ne0d1e : RT @GiusCandela: Striscia la notizia consegnerà il tapiro a Michelle Hunziker come avvenuto per Ambra? #Striscialanotizia - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'Chi c'è dietro la crisi' #MichelleHunziker si separa da #TomasoTrussardi edsplode la bomba di gossip ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Programmi TVe Maria De Filippi insieme nel nuovo show della cond[...] Nel nuovo programma diche dovrebbe arrivare su Canale5 nella prossima p [...] Veniamo a ...Da due giorni, impazza il gossip. Anzi, non si tratta di gossip ma di una certezza:e Tomaso Trussardi , dopo dieci anni di relazione e otto di matrimonio, si sono lasciati. Lo hanno rivelato con un comunicato stampa diffuso dall'Ansa. Poche righe con cui ...Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti come Belen Rodriguez e Stefano De Martino? In questo 2022 tutto sembra possibile quando si tratta di cuori vip.Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato con una nota la separazione. «Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire ...