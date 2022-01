Michelle Hunziker, la prima foto dopo la separazione: "E Trussardi muto", uno sfregio clamoroso? | Guarda (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Un bacio tutto rosa… Buona domenica". Michelle Hunziker, su Instagram, domenica non aveva dato segnali di quello che sarebbe successo da lì a poche ore, con il comunicato ufficiale in cui lei e Tomaso Trussardi hanno comunicato la fine del loro matrimonio dopo 10 anni. Poi, sempre sui social, quella che molti hanno indicato come una sottile, forse involontaria stilettata all'ormai ex marito. Lunedì, a "bomba scoppiata", altro post su Instagram: "Ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro… ha sempre segnato le mie esperienze più emozionanti e sarà così anche questa volta". E Ilaria Ravarino, sul Messaggero, commenta con un pizzico di perfidia: "E Trussardi, l'uomo e il brand, muto". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Un bacio tutto rosa… Buona domenica"., su Instagram, domenica non aveva dato segnali di quello che sarebbe successo da lì a poche ore, con il comunicato ufficiale in cui lei e Tomasohanno comunicato la fine del loro matrimonio10 anni. Poi, sempre sui social, quella che molti hanno indicato come una sottile, forse involontaria stilettata all'ormai ex marito. Lunedì, a "bomba scoppiata", altro post su Instagram: "Ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro… ha sempre segnato le mie esperienze più emozionanti e sarà così anche questa volta". E Ilaria Ravarino, sul Messaggero, commenta con un pizzico di perfidia: "E, l'uomo e il brand,". ...

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - 95_addicted : RT @GalantoMassimo: Maria De Filippi tra gli ospiti del one woman show di Michelle Hunziker su Canale 5 Su @tvblogit - tv_e_calcio : RT @GalantoMassimo: Maria De Filippi tra gli ospiti del one woman show di Michelle Hunziker su Canale 5 Su @tvblogit - GalantoMassimo : Maria De Filippi tra gli ospiti del one woman show di Michelle Hunziker su Canale 5 Su @tvblogit -