Michelle Hunziker e Maria De Filippi insieme nel nuovo show della conduttrice? Le ultime news

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Già svariato tempo fa circolava la notizia chepotesse avere unda condurre cucito su misura proprio su di lei, unoda gestire sola, come ultimo salto di qualitàsua importante carriera. In questi giorni particolari per lagirl svizzera, ricchi di indiscrezioni dopo la conclusione del suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi, sono tornate con forze le voci sul programma che Mediaset starebbe pensando di affidarle condite dalle voci che vedrebbero coinvolta nel progetto anche l’amataMediasetDe. Pare proprio che nella preparazione di quello che dovrebbe essere un one womansarebbe coinvolta anche la regina ...