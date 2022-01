“Mi sono fatto tanti nemici potenti”. Toninelli rivendica la linea dura contro Mr Moby (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cosa ne pensa l’ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli dell’inchiesta milanese per traffico d’influenza che vede indagati Beppe Grillo e il patron del gruppo di navigazione Moby-Cin Tirrenia, Vincenzo Onorato? “Su Onorato non ho nulla da dire. Io ho fatto solo ciò che si doveva fare. Cioè ho detto che si fanno le gare e non le proroghe delle convenzioni”, risponde l’ex ministro a La Stampa, che ricorda lo scontro tra Toninelli e Mr Moby. Toninelli ha sempre avuto parecchie perplessità sul gruppo marittimo. E non solo durante le riunioni di governo o nei colloqui con il suo staff. Fra il ministro venuto dalla pianura padana e l’armatore campano, anzi, si arrivò a uno scontro frontale mezzo stampa. Il casus ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cosa ne pensa l’ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilodell’inchiesta milanese per traffico d’influenza che vede indagati Beppe Grillo e il patron del gruppo di navigazione-Cin Tirrenia, Vincenzo Onorato? “Su Onorato non ho nulla da dire. Io hosolo ciò che si doveva fare. Cioè ho detto che si fanno le gare e non le proroghe delle convenzioni”, risponde l’ex ministro a La Stampa, che ricorda lo strae Mrha sempre avuto parecchie perplessità sul gruppo marittimo. E non solonte le riunioni di governo o nei colloqui con il suo staff. Fra il ministro venuto dalla pianura padana e l’armatore campano, anzi, si arrivò a uno sfrontale mezzo stampa. Il casus ...

