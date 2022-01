Metsola | Ferrieri Angi | auguriamo un buon lavoro a Roberta Metsola | nuova Presidente del Parlamento per i giovani e il futuro dell’Europa

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Siamo lieti dell’elezione di, comedeleuropeo a seguito della prematura scomparsa dell’exDavid Sassoli.è la più giovanemai stata eletta prima e proprio per la realtà cherappresenta come organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo deiinnovatori, siamo certi che il suo impegno e la sua professionalità saranno rivolti aie al loro. Per questo cidi mantenere e consolidare ancor di più le sinergie e le collaborazioni con ileuropeo, al fine di ...