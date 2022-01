Meteo Italia, le previsioni per febbraio 2022: freddo e pioggia fino a San Valentino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Continua l’ondata di freddo su tutta l’Italia, con il gelo e le temperature in calo fino al giorno di San Valentino, con una prima parte del mese di febbraio all’insegna della pioggia. Stando alle prime proiezioni degli esperti di Meteo 3b, la prossima settimana, quella che va dal 24 al 30 gennaio sarà caratterizzata da un ritorno di fredde correnti balcaniche, soprattutto sull’estremo Sud, mentre dal 31 al 6 febbraio continueranno ad esserci fredde correnti di natura artica, con qualche precipitazione. freddo quasi ‘polare’ che ci sarà, salvo cambiamenti, fino a San Valentino. Meteo in Italia weekend 22-33 gennaio 2022: le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Continua l’ondata disu tutta l’, con il gelo e le temperature in caloal giorno di San, con una prima parte del mese diall’insegna della. Stando alle prime proiezioni degli esperti di3b, la prossima settimana, quella che va dal 24 al 30 gennaio sarà caratterizzata da un ritorno di fredde correnti balcaniche, soprattutto sull’estremo Sud, mentre dal 31 al 6continueranno ad esserci fredde correnti di natura artica, con qualche precipitazione.quasi ‘polare’ che ci sarà, salvo cambiamenti,a Saninweekend 22-33 gennaio: le ...

