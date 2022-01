Metà degli studenti in Dad. La riapertura delle scuole presenta il conto. I presidi contro il ministro: una gestione disastrosa. Bianchi smentisce i numeri, ma non dà quelli ufficiali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Passano i giorni ma il tema della scuola tiene letteralmente banco. Sì, perché nonostante siano migliaia gli studenti tornati a lezione Antonello Giannelli, presidente di Anp, associazione nazionale presidi, denuncia una situazione di gestione letteralmente disastrosa. “La nostra stima – afferma – è che ci sia il 50 per cento delle classi in Dad” (leggi l’articolo). Il governo ha spinto per confermare il rientro a scuola in presenza dopo le vacanze di Natale, ma secondo i presidi dopo una settimana di lezioni circa un alunno su due è già tornato a seguire i docenti da remoto. Si tratta di numeri approssimativi perchè “ora aspettiamo i dati ufficiali“. Il ministero dell’Istruzione, infatti, deve pubblicare a breve i numeri aggiornati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Passano i giorni ma il tema della scuola tiene letteralmente banco. Sì, perché nonostante siano migliaia glitornati a lezione Antonello Giannelli, presidente di Anp, associazione nazionale, denuncia una situazione diletteralmente. “La nostra stima – afferma – è che ci sia il 50 per centoclassi in Dad” (leggi l’articolo). Il governo ha spinto per confermare il rientro a scuola in presenza dopo le vacanze di Natale, ma secondo idopo una settimana di lezioni circa un alunno su due è già tornato a seguire i docenti da remoto. Si tratta diapprossimativi perchè “ora aspettiamo i dati“. Il ministero dell’Istruzione, infatti, deve pubblicare a breve iaggiornati ...

