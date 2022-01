Merkel, l’Onu le offre un incarico. “Lo ha rifiutato con una telefonata” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ex cancelliera della Germania, Angela Merkel, avrebbe la possibilità di lavorare all’Onu svolgendo un’incarico di alto prestigio. Più probabilmente, tuttavia, a quanto filtra dalla Germania, non asseconderà i ‘desiderata’ del Palazzo di Vetro. Merkel, un progetto all’avanguardia Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha offerto alla ex leader tedesca la presidenza di un comitato di consulenza sulle proprietà e i beni pubblici globali. Si tratta di un progetto nuovo per l’Onu, che Guterres sta lanciando nell’ambito della riforma dell’organizzazione. L’offerta è in una lettera che Angela Merkel ha ricevuto dal Palazzo di Vetro, stando al giornale popolare Bild che ne dà notizia. Ma, sempre secondo la Bild, l’ex cancelliera non avrebbe ancora risposto. Un’altra ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ex cancelliera della Germania, Angela, avrebbe la possibilità di lavorare alsvolgendo un’di alto prestigio. Più probabilmente, tuttavia, a quanto filtra dalla Germania, non asseconderà i ‘desiderata’ del Palazzo di Vetro., un progetto all’avanguardia Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha offerto alla ex leader tedesca la presidenza di un comitato di consulenza sulle proprietà e i beni pubblici globali. Si tratta di un progetto nuovo per, che Guterres sta lanciando nell’ambito della riforma dell’organizzazione. L’offerta è in una lettera che Angelaha ricevuto dal Palazzo di Vetro, stando al giornale popolare Bild che ne dà notizia. Ma, sempre secondo la Bild, l’ex cancelliera non avrebbe ancora risposto. Un’altra ...

