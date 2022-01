Mercoledì nero per Grillo: arriva anche il rinvio a giudizio per l’aggressione al giornalista (video) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non basta l’inchiesta per violenze sessuali sul figlio Ciro e neanche quella, fresca di giornata, delle relazioni pericolose con l’armatore Vincenzo Onorato: Beppe Grillo è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza privata e lesioni personali ai danni del giornalista Francesco Selvi. Il processo inizierà il 13 giugno al Tribunale di Livorno. La Procura della città toscana ha emesso un decreto con cui convoca il leader del Movimento 5 stelle per l’udienza davanti al giudice monocratico Andrea Guarini. Beppe Grillo e l’aggressione a Francesco Selvi Nello scorso mese di dicembre il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, Mario Profeta, aveva respinto la richiesta del pubblico ministero Sabrina Carmazzi di archiviazione nei confronti di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non basta l’inchiesta per violenze sessuali sul figlio Ciro e nequella, fresca di giornata, delle relazioni pericolose con l’armatore Vincenzo Onorato: Beppeè stato rinviato acon l’accusa di violenza privata e lesioni personali ai danni delFrancesco Selvi. Il processo inizierà il 13 giugno al Tribunale di Livorno. La Procura della città toscana ha emesso un decreto con cui convoca il leader del Movimento 5 stelle per l’udienza davanti al giudice monocratico Andrea Guarini. Beppea Francesco Selvi Nello scorso mese di dicembre il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, Mario Profeta, aveva respinto la richiesta del pubblico ministero Sabrina Carmazzi di archiviazione nei confronti di ...

