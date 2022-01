Meloni positiva durante feste | già negativa a ripresa attività Aula

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) A quanto apprende l’Adnkronosil periodo delle festività natalizie anche Giorgiasarebbe stata colpita dal covid, ma si sarebbe negativizzata alladell’parlamentare. La leader di Fratelli d’Italia non avrebbe avuto alcuna complicazione, a parte qualche linea di febbre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

La leader di Fratelli d'Italia non avrebbe avuto alcuna complicazione, a parte qualche linea di febbre. A quanto apprende l'Adnkronos durante il periodo delle festività natalizie anche Giorgiasarebbe stata colpita dal covid, ma si sarebbe negativizzata alla ripresa dell'attività parlamentare. La leader di Fratelli d'Italia non avrebbe avuto alcuna complicazione, a parte qualche ...... Anzaldi ha commentato "Mi pare abbastanza evidente chee Salvini ne stiano risentendo, ... E questo francamente non mi sembra una cosaper il funzionamento dell'apparato istituzionale"Roma, 19 gen. A quanto apprende l'Adnkronos durante il periodo delle festività anche Giorgia Meloni sarebbe stata colpita dal Covid, ma si sarebbe negativizzata ...A quanto apprende l’Adnkronos durante il periodo delle festività natalizie anche Giorgia Meloni sarebbe stata colpita dal covid, ma si sarebbe negativizzata alla ripresa dell’attività parlamentare. La ...