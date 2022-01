Megan Fox a Milano: la sua maglietta con la scritta "sex" conquista i fan (FOTO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La maglietta con la scritta "sex" indossata da Megan Fox durante la settimana della moda di Milano ha conquistato i fan e per l'attrice rappresenta un punto di svolta. Megan Fox ha celebrato il suo fidanzamento con Machine Gun Kelly sbalordendo la folla presso la settimana della moda di Milano: le FOTO della coppia hanno conquistato i fan e la maglietta con la scritta "sex" di Megan è stata considerata un vero e proprio "fashion statement". Mentre il rapper 31enne ha sfilato come modello per Dolce & Gabbana, la sua "anima gemella" ha scelto un vestito estremamente appariscente: la Fox ha indossato una canotta Dolce & Gabbana, da ben 1.295 dollari, decorata con la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lacon la"sex" indossata daFox durante la settimana della moda dihato i fan e per l'attrice rappresenta un punto di svolta.Fox ha celebrato il suo fidanzamento con Machine Gun Kelly sbalordendo la folla presso la settimana della moda di: ledella coppia hannoto i fan e lacon la"sex" diè stata considerata un vero e proprio "fashion statement". Mentre il rapper 31enne ha sfilato come modello per Dolce & Gabbana, la sua "anima gemella" ha scelto un vestito estremamente appariscente: la Fox ha indossato una canotta Dolce & Gabbana, da ben 1.295 dollari, decorata con la ...

