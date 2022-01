Medjugorje | messaggio della Regina della Pace | “Vi allontanano dalla vera verità”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Madonna anel suoper oggi, esprime tutto il suo dispiacere di Madre, nel vedere che nonostante la sua venuta, molti dei suoi figli non le prestano attenzione e continuano a perdersi per strade sbagliate. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Al di là, e indipendentemente, dalla personale fede che possiamo nutrire in Maria sotto il Titolo di Regina della Pace di, mi pare che ildella Madre di Dio e di Padre di Dio, ...MADONNA DI25 NOVEMBRE/ "Siate segno del Paradiso sulla Terra" NESSUN MIRACOLO A, IL PARERE DI BROSIO: "MANCA UNA STRUTTURA DEDICATA" Sulla vicenda è intervenuto ...La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi, esprime tutto il suo dispiacere di Madre, nel vedere che nonostante la sua venuta, molti dei suoi figli non le prestano attenzione e continuano a pe ...Medjugorje. Cari amici, la scadenza del quarantesimo anniversario dei messaggi della Regina della pace ha accentuato la curiosità riguardo..