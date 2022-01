Maxi rissa sotto la Galleria Dorica, arriva un sesto Daspo: il 27enne non potrà mettere piede in centro fino al 2024 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ANCONA - E sono sei. Tanti i Daspo urbani rifilati dal questore ai violenti che sabato pomeriggio hanno sconvolto lo 'struscio' di corso Garibaldi. Le telecamere hanno inchiodato, uno dietro l'altro, ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ANCONA - E sono sei. Tanti iurbani rifilati dal questore ai violenti che sabato pomeriggio hanno sconvolto lo 'struscio' di corso Garibaldi. Le telecamere hanno inchiodato, uno dietro l'altro, ...

